وزير الدفاع البريطاني: بريطانيا لن تزود اوكرانيا بطائرات مقاتلة في المستقبل القريب

2023/02/09 | 17:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.جاء ذلك في مقابلة للوزير مع BBC News، حيث قال، تعليقا على دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توريد طائرات مقاتلة من المملكة المتحدة: … Readmore

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