احلام تهاجم احدى المتابعات بشكل قوي واستعمال الفاظ نابية

2023/02/09 | 17:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، احدى المتابعات، بعد تعليق اتهمتها فيه بالماسونية، بسبب إطلالتها في حفل “صوت الأرض” أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث شاركت إلى جانب عشرات الفنانين العرب في تكريم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.وقالت المتابعة في … Readmore

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