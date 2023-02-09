النزاهة تعلن القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق

2023/02/09 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، القبض على المدير العام للمصرف

العراقي للتجارة الأسبق.

وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بالتزامن مع زيارة رئيس

مجلس الوزراء محمد شياع السودان

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