جنايات بابل: السجن 15 سنة لتاجر مخدرات

2023/02/09 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم

الخميس، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق أحد

المتاجرين بالمخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "محكمة جنايات بابل أصدرت

حكمه

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