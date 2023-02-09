2023/02/09 | 17:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BxSBSYwdzmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من بائع ماء الى صاحب ماركة لأدوات الحلاقة - قصة تحدي الشاب علي مالك في برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من بائع ماء الى صاحب ماركة لأدوات الحلاقة - قصة تحدي الشاب علي مالك في برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).