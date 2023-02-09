2023/02/09 | 17:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SsTs644H_Zs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثلوج تغطي جانبي الطريق الرابط بين حرير باسرمة في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثلوج تغطي جانبي الطريق الرابط بين حرير باسرمة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).