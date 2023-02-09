2023/02/09 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -ZRW1XVNv4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الجابري : حكومة السوداني تحاول اقناع الجانب الاميركي بأنها قادرة على إيقاف عمليات التهريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الجابري : حكومة السوداني تحاول اقناع الجانب الاميركي بأنها قادرة على إيقاف عمليات التهريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).