منظمة العفو تدق ناقوس الخطر بسبب النقص الحاد للأدوية في لبنان

2023/02/09 | 17:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت منظمة العفو الدولية، الحكومة اللبنانية، بضرورة الحرص على تأمين الدواء للمواطنين، حيث أضحى بعيد المنال للكثير منهم، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة.

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