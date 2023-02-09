ردا على الدعم الغربي لأوكرانيا.. روسيا تعتزم زيادة إنتاج دباباتها

2023/02/09 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيدف، الخميس، إن موسكو ستزيد إنتاج الدبابات الرئيسية رداً على إمدادات المركبات المدرعة المتقدمة إلى أوكرانيا

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