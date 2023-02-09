رئيس دولة الامارات وحاكم دبي يستقبلان السوداني في زيارة عمل رسمية

2023/02/09 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وفد عراقي برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة في زيارة عمل رسمية دولة الامارات حيث التقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد فيما استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في قصر زعبيل بدبي، وفقا لما أورده الحساب الرسمي […]

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