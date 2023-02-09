محللون: تضامن الدول العربية “فرصة” قد يستغلها الأسد لتطبيع علاقاته معها

2023/02/09 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يبكي بعد نقل طفل قضى في الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي بين البلدين في الثامن من شباط/فبراير 2023 © ا ف ب عارف وتد دبي (أ ف ب) – منذ وقوع الزلزال المدمّر، تلقى الرئيس السوري بشار الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة، في تضامن […]

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