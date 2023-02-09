عمليات البحث عن ناجين مستمرة في ظروف قاسية بعد الزلزال في تركيا وسوريا

2023/02/09 | 18:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناجون في مدينة كهرمان مرعش في تركيا في 8 شباط/فبراير 2023 © اف ب اوزان كوسه انطاكية (تركيا) (أ ف ب) – يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا الخميس في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 16 […]

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