2023/02/09 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أن السياسات الخاطئة من...

ظهرت المقالة رئيسي: السياسات الخاطئة زادت من التوترات في العالم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي: السياسات الخاطئة زادت من التوترات في العالم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسي: السياسات الخاطئة زادت من التوترات في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).