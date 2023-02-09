تغطية زلزال شرق المتوسط.. الرئيس التركي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 16170

2023/02/09 | 18:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 9 شباط 2023 الرئيس التركي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى...

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الرئيس التركي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 16170 أولاً على المسلة.

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