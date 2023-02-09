"عملية حذرة ودقيقة".. شاهد كيف تحاول فرق الإنقاذ العثور على ناجين تحت الأنقاض بأضنة

2023/02/09 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفل يبلغ من العمر 5 سنوات يخرج من تحت الأنقاض في هاتاي بتركيا، أحد أكثر البلدات تضررًا جراء الضربة القوية، وهو واحد من أصغر الآلاف من الأرواح التي تم إنقاذها.

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