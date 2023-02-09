الانبار تعلن شمول ألف عاطل عن العمل بالرعاية الاجتماعية

2023/02/09 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن شمول اكثر من الف عاطل عن العمل بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية في اكبر عملية مسح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المناطق الغربية .

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجرت عمليات مسح شاملة استهدفت مناطق مختلفة من ناحية البغدادية بقضاء هيت غربي الانبار ، على خلفية ارتفاع نسبة البطالة في المناطق الغربية واسفرت الحملة عن شمول نحو الف و 60 عاطلة وعاطلة عن العمل ممن ليس لديهم معيل ويعيشون تحت خط الفقر بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية “.

واضاف ان” وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري اكبر عمليات مسح في المناطق الغربية للمرة الاولى منذ 20 عام ضمن منهاج حكومة السوداني الحد من ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة ، مبينا ان” شمول اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل بقانون الرعاية الاجتماعية سوف يسهم في الحد من البطالة والقضاء عليها خلال الاعوام المقبلة ، مؤكدا ان” المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية يتقاضون رواتب شهرية “.

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