هيئة الاستثمار توضح الآليات المتبعة في التسويات المالية للمشاريع السكنية

2023/02/09 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت الهيئة الوطنيـة للاستثمار، اليوم الخميس، الآليات المتبعة في التسويات المالية للمشاريع السكنية في بغداد والمحافظات.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “لا يخفى على الجميع ما يشهده […]

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