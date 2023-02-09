2023/02/09 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،اليوم الخميس، انطلاق قافلة جديدة محملة بالمساعدات الإغاثية الطبية والغذائية للشعب السوري.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلغت 8 طن..



قافلة عراقية جديدة محملة بالادوية تتجه لسوريا المركز الخبري الوطني.

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