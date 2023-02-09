2023/02/09 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يصممون رقائق قماشية يمكنها توفير الطاقة آنيا، بمجرد لصقها على أي سطح يتعرض لأشعة الشمس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقائق قماشية تحول أي سطح إلى مصدر للطاقة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقائق قماشية تحول أي سطح إلى مصدر للطاقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).