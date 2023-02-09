الاطار التنسيقي يكشف عن امكانية اتمام قانون الانتخابات في آذار المقبل - عاجل

2023/02/09 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن القيادي في الاطار التنسيقي، كاظم الحمامي، اليوم الخميس، انه من الممكن طرح قانون الانتخابات الجديد في آذار المقبل.

وقال الحمامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المداولات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات الجديد، قد بدأت فعليا، من خلال تبادل وجهات النظر حول بعض البنود الرئيسية"، متوقعاً ان "يُطرح القانون في اروقة مجلس النواب خلال آذار المقبل".

وأضاف، أن "90 في المئة من القوى السياسية المكونة لمجلس النواب، متفقة على خوض انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، خلال تشرين الثاني من عام 2023، وفق القانون الجديد مع تغيير المفوضية بالتنسيق مع حكومة السوداني".

واشار الى أن "حكومة السوداني تعهدت بتأمين الغطاء المالي لتكاليف الانتخابات مع كافة الامور المتعلقة".

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