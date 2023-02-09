السوداني يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

2023/02/09 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي، منصور بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان " السوداني اجتمع مع نائب الرئيس الاماراتي، منصور بن زايد آل نهيان، في ابوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، في اطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع، وصل اليوم في وقت سابق من مساء هذا اليوم الخميس".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث دعم أطر التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، بما يعزز أواصر العلاقات الثنائية بينهما".

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