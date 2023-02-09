2023/02/09 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نشر رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الامارات، محمد بن راشد ال مكتوم اليوم الخميس، تغريدة "احتفى" من خلالها برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما أطلق ال مكتوم على الشعب العراقي وصف "الوفي لإخوانه العرب".

وقال ال مكتوم في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم": "استقبلت اليوم معالي محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي"، مضيفا: "نريد تطوير العلاقات الاقتصادية والشعبية مع إخوتنا في العراق، عراق الحضارة والعلم، عراق الشعر والأدب، عراق الأخوّة والمحبة والشعب الوفي لإخوانه العرب".

ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آل مكتوم يغرّد "محتفيًا" بالسوداني والعراقيين: الشعب الوفي لإخوانه العرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آل مكتوم يغرّد "محتفيًا" بالسوداني والعراقيين: الشعب الوفي لإخوانه العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).