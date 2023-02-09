"فيتش": قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار

2023/02/09 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ،الخميس، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

واعتبرت فيتش أن المبالغ المؤمنة "أقل بكثير"، وتصل "ربما إلى نحو مليار دولار..



بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة".

وكان زلزال قوي قد ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا فجر يوم الاثنين الماضي موقعا آلاف القتلى والمصابين ودمارا في البنية التحتية، كما طالت ارتداداته منطقة شرق المتوسط لتصل إلى سواحل إيطاليا.

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