2023/02/09 | 19:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xsic6xaqQAA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الزركاني.. بطل الأبطال رفع اسم العراق عالياً) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الزركاني.. بطل الأبطال رفع اسم العراق عالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).