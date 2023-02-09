2023/02/09 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- / المركز الخبري الوطني صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على قرار إعلان حالة الطوارئ الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد يوم من وقوع الزلزال المدمر، الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 16 ألف شخص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الزلزال..البرلمان التركي يصادق على إعلان الطوارئ في المناطق المنكوبة المركز الخبري الوطني.

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