2023/02/09 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، على أن الحملة ضد المحتوى السيئ ولن تكمم الأفواه ولا تستهدف الأقلام النزيهة.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في تسجيل صوتي تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: حملتنا ضد المحتوى السيئ ولا تستهدف الأقلام النزيهة المركز الخبري الوطني.

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