مسؤول كبير في الخارجية الأميركية يكشف معلومات عن المنطاد الصيني

2023/02/09 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن جمهورية الصين الشعبية قد أرسلت مناطيد أو بالونات المراقبة فوق أكثر من 40 دولة في 5 قارات.وأشار إلى أن إدارة بايدن تتواصل مع البلدان مباشرة حول نطاق هذا البرنامج والإجابة على أي أسئلة.

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