امتداد تصف مجالس المحافظات بالحلقة الزائدة واحد أبواب الفساد

2023/02/09 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حركة امتداد، الخميس، بإلغاء مجالس المحافظات، فيما اعتبرت المجالس حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد والمحاصصة بين الأحزاب السياسية.

وقال النائب عن الحركة احمد الشرماني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” مجالس المحافظات هي حلقة زائدة ولم تقدم أي خدمات سابقا للمواطنين ولا يمكن استمرارها “.

وأضاف أن “صلاحية مجلس المحافظة المهمة هي فقط انتخاب المحافظ ونائبيه”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد”.

وأشار إلى أن امتداد ليست مع عودة مجالس المحافظات كونها حلقة زائدة وباب من ابواب الفساد والمحاصصة السياسية “.

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