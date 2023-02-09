2023/02/09 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M_WnYKAJk_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زيارة الوفد العراقي لواشنطن تتزامن مع بدء تعافي الدينار أمام الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زيارة الوفد العراقي لواشنطن تتزامن مع بدء تعافي الدينار أمام الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).