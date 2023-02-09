2023/02/09 | 20:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F5aVLJF5B38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلى كل عراقي.. اخوانا السوريين بحاجة إلى وقفة مع المتضررين بسبب الزلزال | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إلى كل عراقي.. اخوانا السوريين بحاجة إلى وقفة مع المتضررين بسبب الزلزال | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).