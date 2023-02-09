في مونديال الأندية..تغيير ملعب مباراة الأهلي المصري وفلامينغو

2023/02/09 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تغيير ملعب مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب والتي ستجمع الأهلي المصري، وفلامينغو البرازيلي.

وتقرر أن تقام المباراة في موعدها بعد غد السبت، ولكن في ملعب طنجة الدولي بدل ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط والذي يستضيف في نفس اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية التي ستجمع بين ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

وقال الـ"فيفا" في بيان، إن البلد المضيف (المغرب) نقل المباراة من العاصمة المغربية الرباط للحفاظ على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" للمباراة النهائية ولضمان الجودة الرياضية للمباراتين المتبقيتين للاعبين والمتفرجين.

وشدد البيان على أنه سيتم قريبا إبلاغ المشجعين الذين اشتروا التذاكر المزدوجة (لحضور مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية)، كما سيتم تنظيم ترتيبات سفر خاصة من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية، لتمكين أولئك الذين يرغبون في مشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث في طنجة من القيام بذلك.

وأبرز البيان أن حاملي التذاكر سيتمكنون من استبدال تذاكرهم الحالية بأخرى جديدة لمباراة المركز الثالث، مع خيار التقدم بطلب لاسترداد التذاكر الحالية.

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