2023/02/09 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قدمت مجموعة من نواب الحزب الديمقراطي في الكونجرس الامريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون لسحب تخويل "استخدام القوة في العراق" ضمن صلاحيات الرئيس الامريكي، معتبرين أن استمرار التخويل يعني أن العراق "مازال عدوًا".

وقال بيان صادر عن الحزب الديموقراطي، وترجمته (بغداد اليوم)، ان "النواب (تيم كاين، تود ينغ، باربرا لي، تشيب روي، ابيغيل سبانبرغر، وتيم كول) قدموا طلباً رسمياً الى الكونجرس الامريكي، لإنهاء الصلاحيات العاجلة التي خولت الرئيس الأمريكي خلال عامي (1991 - 2002 ) القيام بعمليات عسكرية في العراق، والتي لاتزال مستمرة ببقاء التخويل، لذا يجب ان تسحب الان"، بحسب البيان.

واضاف البيان، ان "استمرار الصلاحيات الطارئة لمدة تجاوزت الثلاثين عاما، تقلق المشرّع الأمريكي من احتمالية إساءة استخدامها مستقبلا"، كما ان "الغاءها بشكل كامل سيمثل اعترافا أمريكيا بـ "سيادة العراق الديمقراطي الكاملة" ويساهم في تحسين علاقة واشنطن ببغداد".

وذكر بشكل منفصل، النائب الديموقراطي تود ينغ، ان "العراق اليوم حليف مركزي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة وخصوصا في مجال تحقيق الامن في الشرق الأوسط، لكن باستمرار الصلاحيات الطارئة للحرب التي منحت للرئيس، فان العراق ما يزال قانونيا (عدواً لواشنطن)"، على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك في الكونغرس لسحب "تخويل استخدام القوة": يجعل من العراق "عدوًا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك في الكونغرس لسحب "تخويل استخدام القوة": يجعل من العراق "عدوًا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).