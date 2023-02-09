قصة صورة الأب المفجوع التي هزّت مشاعر العالم.. ألم لا يطاق

2023/02/09 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كان المصور آدم ألتان يعمل أمام مبنى منهار عندما رأى رجلا...

ظهرت المقالة قصة صورة الأب المفجوع التي هزّت مشاعر العالم..



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