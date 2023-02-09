2023/02/09 | 21:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منظمو الدوري الأوروبي لكرة القدم (ESL) في بيان الخميس عن إعادة تشكيل مسابقة تضم 60 إلى 80 فريقاً.

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