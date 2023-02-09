مختص جيولوجي يحدد إمكانية تعرض دول الخليج لـ

2023/02/09 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اعتبر خبير جيولوجي أن دول الخليج العربي والعراق وشرقي سوريا والاردن، تشكل حزاما نشطا للزلازل والتصدعات منذ ملايين السنين، فيما اشار الى ان دول الخليج آمنة إلى حد ما من المخاطر الكبرى للزلازل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجيولوجيين السعوديين، عبد العزيز بن لعبون، في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "دول السعودية واليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق وشرقي سوريا والأردن، تكوّن ما يُعرف جيولوجيًا بالبلاطة أو الصفيحة العربية، وهي كتلة من القشرة العربية انفصلت عن الصفيحة الأفريقية قبل نحو 30 مليون سنة، ومنذ ذلك الحين وهي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بمعدل 2 سم سنويًا".

وأضاف أنه "نتيجة لتلك الحركة تكوّن واتسع البحر الأحمر وخليج عدن، واصطدمت الصفيحة العربية بالصفيحتين الإيرانية والتركية وتكونت سلاسل جبال عمان، وزاغروس في جنوب غربي إيران، وجبال طوروس في جنوب شرقي تركيا، وتكونت سلسلة من الصدوع التحولية على امتداد خليج العقبة-البحر الميت وشمالًا، وسلسلة صدوع خليج عدن-بحر العرب (خط أوين)".

وأوضح أن جميع المناطق المذكورة تشكل حزاما نشطا من الزلازل والتصدعات، وما زال هذا الحزام نشطًا يتزلزل ويتصدع منذ ملايين السنين.

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