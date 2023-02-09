2023/02/09 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن مصادقة عدد من المتهمين بجريمة نشر محتوى سيء للآداب وللذوق العام.

وقال المركز الاعلامي للقضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال المتهمين كل من عباس حسن البهادلي الملقب (عبود سكيبه) وحسن علي الشمري الملقب (مديحه) وسجاد قاسم زين الملقب (عطيه) ومحمد لعيبي لفته الملقب (البشوش) بعد اصدار أوامر قبض قضائية بحقهم".

واضاف أن "المتهمين قد صدر بحقهم أوامر قبض قضائية وفق احكام المادة 403 والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الأعلى يعلن تصديق أقوال متهمين عن جريمة نشر محتوى مسيئ للآداب وللذوق العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الأعلى يعلن تصديق أقوال متهمين عن جريمة نشر محتوى مسيئ للآداب وللذوق العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).