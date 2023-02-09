السوداني يستعرض افاق الاستثمار بالعراق أمام رؤساء شركات ورجال أعمال إماراتيين

2023/02/09 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، افاق الاستثمار في العراق امام عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين في أبو ظبي.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "التقى مساء اليوم الخميس في أبوظبي، عدداً من رجال الأعمال الإماراتيين ورؤساء الشركات البارزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب البيان، فأن "اللقاء شهد استعراض الآفاق المتاحة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق، والفرص التي تهيؤها الحكومة من أجل إطلاق المشاريع الستراتيجية الكبرى، ومشاريع إعمار البنى التحتية المتنوّعة في مختلف المدن العراقية".

وتحدث السوداني عن "انفتاح العراق على جميع أشكال التبادل والشراكة التجارية والاقتصادية، وكل ما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مستواها، والمجالات التي يمكن من خلالها للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعقد شراكة استثمارية طويلة الأمد، وتهيئ البيئة الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية".

واوضح البيان ان اللقاء جرى بحضور الوفد الرسمي المرافق للسوداني، كما ضم رئيس شركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ورئيس شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) جاسم حسين ثابت، ورئيس شركة إعمار العقارية محمد علي العبار، ورئيس شركة روتانا ناصر النويس، ورئيس شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي، ورئيس مجموعة اللولو الدولية يوسف العلي، ورئيس شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) عصام فاروق أحمد، وعدداً آخرَ من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الإماراتية المختلفة.

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