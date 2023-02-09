بغداد تعلن توقيف مديرة سابقة لمصرف عراقي في الإمارات ملاحقة بشبهة فساد

2023/02/09 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أعلنت بغداد الخميس توقيف المديرة السابقة للمصرف العراقي للتجارة (عام) في الامارات العربية المتحدة بعد إصدار طلب قبض عليها لشبهة ارتكابها جرائم فساد تصل قيمتها إلى 1,2 مليار دولار.ولم تؤكد الإمارات الإعلان الصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية بعد ظهر الخميس.يأتي توقيف حمدية الجاف التي ترأست المصرف العراقي للتجارة […]

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