2023/02/09 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اختتمت حمدية الجاف، المدير العام الأسبق للمصرف العقاري للتجارة، مسيرتها الوظيفية...

ظهرت المقالة كونتيسة الفساد..



حمدية الجاف أولاً على المسلة.

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