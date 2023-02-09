رجل في محنة يتقدم بطلب غير متوقع لضابطي شرطة.. ماذا قال لهم؟

2023/02/09 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى ضابطا شرطة في مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان الأمريكية مهامهما الاعتيادية لمساعدة رجل يواجه محنة، والذي تقدم بدوره بطلب غير اعتيادي إلى الشرطيين.

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