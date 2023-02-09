2023/02/09 | 22:19 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس شركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، أن “حقبة جديدة” بدأت في مجال البحث على الإنترنت، معلنا أن عملاق الكمبيوتر الأميركي سيدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة “أوبن آي أي” الناشئة في محركها للبحث.وقال أن “السباق يبدأ اليوم” مشيرا إلى غوغل الذي يهيمن إلى حد كبير على هذه السوق، وكشف يوم الاثنين النقاب عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس شركة مايكروسوفت يعلن عن محرك بحث جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي شبكة القيقب الدولية.

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