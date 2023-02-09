2023/02/09 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذ قسم التفتيش والشكاوى التابع لدائرة صحة الديوانية، اليوم الخميس، حملة تفتيشية استهدفت المؤسسات الصحية الاهلية في مركز المحافظة واقضيتها.وذكرت الدائرة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الحملة اسفرت عن غلق (4) مراكز تجميل اضافة الى عدد من الصيدليات والعيادات الطبية والمختبرات في قضائي الحمزة الشرقي والشامية اضافةً الى مركز المدينة”.ودعت […]

ظهرت المقالة الديوانية: اغلاق مراكز تجميل وصيدليات وعيادات والصحة توجه دعوة للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية: اغلاق مراكز تجميل وصيدليات وعيادات والصحة توجه دعوة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية: اغلاق مراكز تجميل وصيدليات وعيادات والصحة توجه دعوة للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).