2023/02/09 | 22:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه بتجنب "القطع غير المبرر للشوارع" خلال زيارة الإمام الكاظم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/09 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بتجنب "القطع غير المبرر للشوارع" خلال زيارة الإمام الكاظم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بتجنب "القطع غير المبرر للشوارع" خلال زيارة الإمام الكاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).