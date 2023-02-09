استعدادا لإحياء الزيارة الرجبية.. الداخلية تعقد اجتماعا امنيا

2023/02/09 | 22:30 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد وزير الداخلية رئيس اللجنة لتأمين الزيارة عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً مع عدد من القادة الأمنيين لمناقشة اخر الاستعدادات لإحياء ذكرى الزيارة الرجبية.

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