2023/02/09 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط عشرة آلاف حبة مخدرة وأربعة كيلو من مادة الكرستال في الرطبة.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الخامسة وبمشاركة كتيبة استطلاع الفرقة ذاتها وبالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار، تم تنفيذ واجب في قاطع المسؤولية حيث أسفر عن ضبط أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة وأربعة كيلوغرام من مادة الكريستال في حي الانتصار التابع لقضاء الرطبة".

وأضاف أنه "قد تم تسليم المواد التي ضبطت إلى الجهة المعنية حسب السياقات المعمول بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عشرة آلاف حبة مخدرة وأربعة كيلو من مادة الكرستال في الرطبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عشرة آلاف حبة مخدرة وأربعة كيلو من مادة الكرستال في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).