وزير الداخلية يوجه بتجنب القطع غير المبرر للشوارع خلال زيارة الإمام الكاظم (ع)

2023/02/09 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، خلال اجتماع اللجنة العليا لتأمين الزيارة الرجبية، بالابتعاد عن القطوعات غير المبررة وتوفير انسيابية كبيرة للزائرين القاصدين نحو مدينة الكاظمية.

وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، ان "الشمري وجه بتكثيف وتوحيد الجهد الاستخباري"، مشدداً في الوقت ذاته على "مرونة الخطة الأمنية والابتعاد عن القطوعات غير المبررة وتوفير انسيابية كبيرة للزائرين القاصدين نحو مدينة الكاظمية المقدسة".

واضاف البيان، "حضر الاجتماع كل من، نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وممثل عن الحشد الشعبي وعدد من قادة الفرق من الجيش والشرطة والضباط والجهات الاستخبارية".

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