شاهد بالفيديو.. العراق يعلن خريطة الطريق مع السعودية والوساطة مع ايران | تقرير

2023/02/09 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e42UA31yAT0

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