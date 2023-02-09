رونالدو يقود النصر لاكتساح الوحدة بسوبر هاتريك

2023/02/09 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادي النصر السعودي لاكتساح الوحدة برباعية نظيفة، في الجولة ال16 من دوري روشن للمحترفين.وجاء سوبر هاتريك الدون في المباراة الثالثة له مع النصر في الدوري، ليرفع […]

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