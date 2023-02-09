2023/02/09 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقى جهاز الأمن الوطني في كركوك، اليوم الخميس، القبض على اثنين من المضاربين بالدولار والمتورطين بتزوير العملات.وقال المتحدث الرسمي لمحافظة كركوك، مروان العاني في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: إنه” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الوطني يطيح بمضاربين للدولار وتزوير العملة في كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يطيح بمضاربين للدولار وتزوير العملة في كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يطيح بمضاربين للدولار وتزوير العملة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).