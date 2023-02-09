الإنترنت المدعوم في العراق.. حل ترقيعي أم خطوة مجدية لخفض التكاليف ورفع الجودة؟

2023/02/09 | 23:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مسعى لتوفير الإنترنت للعوائل الأشد فقرا أطلقت وزارة الاتصالات العراقية خدمة الإنترنت المدعوم مع تحسين جودته، في الوقت الذي أشار فيه مراقبون إلى أن الإنترنت في البلاد يعاني بصورة عامة من مشكلات عدة.

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